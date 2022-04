La Juve cerca il riscatto col Cagliari: Allegri si focalizza sulla tecnica

TORINO - Sabato sera alle 20.45 la Juve affronterà il Cagliari in trasferta, coi bianconeri in cerca di riscatto dopo il ko contro l'Inter. I bianconeri oggi alla Continassa si sono allenati su molti particolari tecnici, in particolare sui palloni provenienti da cross, e poi sullo sviluppo dell’azione e sulla reazione in caso di palla persa. Domani è prevista la partenza per la Sardegna, non prima della conferenza stampa di Allegri (prevista alle ore 12) e l'allenamento di rifinitura. Un match, quello contro i rossoblù, che vedrà come direttore di gara Chiffi, assistito da Giallatini e Preti. La squadra di Mazzarri non sta vivendo un momento facile: sono infatti quattro le sconfitte consecutive da cui sono reduci Joao Pedro e compagni, che stazionano al quart'ultimo posto con 25 punti (frutto di cinque vittorie e dieci pareggi) con 29 gol fatti e 59 subiti. Sardi che recuperano i lungodegenti Walukiewicz e Rog, con quest'ultimo che ha già assaporato il campo dopo un anno d'assenza nei minuti finali del ko per 5-1 contro l'Udinese. All'andata, a dicembre, la Juve vinse 2-0, con Kean e Bernardeschi a firmare il successo.