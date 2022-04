Juve, Zakaria già esalta in versione Matuidi

TORINO - A Cagliari per ripartire come si deve e puntellare la zona Champions. Ieri i bianconeri hanno lavorato in quest’ottica, in mattinata. Tra esercitazioni di costruzione dell’azione e movimenti per il recupero-palla. Massimiliano Allegri si aspetta una giusta reazione rispetto alla delusione doppiamente cocente patita dal gruppo a causa della sconfitta contro l’Inter. Doppiamente cocente, si intende, perché maturata nonostante una delle migliori prestazioni offerte sino ad ora, nonché proprio in un momento della stagione in cui finalmente si stava davvero iniziando credere che la rimonta Scudetto fosse una missione alla portata. Non a caso Allegri lo ha detto che, «ora siamo tagliati fuori», a dimostrazione del fatto che sino al ko contro i campioni d’Italia in carica le speranze c’erano eccome. [...]