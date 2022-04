Juve, i rimpianti e la fiducia

Tra i tanti un dato resta incontrovertibile. In questa stagione la Juventus non ha mai battuto Milan, Napoli e Inter, ovvero le tre squadre davanti in classifica. Se a queste aggiungiamo anche l’Atalanta si completa un quadro molto preciso: per vincere lo scudetto devi fare meglio delle dirette concorrenti. Nonostante la lunga serie di risultati positivi e i tanti punti recuperati, il campionato dice che oltre il quarto posto la Juve difficilmente andrà, che anzi l’obiettivo minimo va blindato in modo da arrivarci non con il patema come l’anno scorso.

Questi sono i fatti, cui seguono le interpretazioni. Più passa il tempo più aumentano i rimpianti perché con un girone di andata meno scellerato la squadra avrebbe potuto giocarsela fino all’ultimo. Non mi pare la Juve allegriana valga meno del Milan capolista che non riesce a battere il Bologna, del Napoli che alterna prestazioni ottime ad altre sconcertanti, persino dell’Inter che a mio avviso resta la favorita per organico e buona sorte. Nessuna delle tre è mai riuscita a imporre al torneo un ritmo deciso, avanzano a singhiozzo e si muovono come i gamberi. Segnano poco - nella classifica marcatori, a parte Vlahovic più gol a Firenze rispetto a Torino, si salva la coppia Lautaro-Dzeko, gli altri decisamente attardati, tra i rossoneri Ibra e Giroud ne hanno 8 a testa - e non c’è un gioco che esalti o diverta.