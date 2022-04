Moviola Cagliari-Juve: Marin prende prima Dybala, 1-0 viziato

Al 6’ Vlahovic fermato per fallo su Lovato mentre punta la porta: al replay nasce qualche dubbio - sbracciano entrambi e lo juventino non pare farlo di più del cagliaritano - ma il fischio può starci. Dovrebbe invece starci al 10’ quando Marin ruba palla a Dybala avviando l’azione dell’ 1-0 : prima di prendere palla colpisce con la sua gamba destra la sinistra della Joya, che sta cercando di proteggere il pallone, tirandola indietro e impedendo il tocco al bianconero. Dal momento che da lì nasce il gol , il Var potrebbe intervenire e suggerire a Chiffi di rivedere . Altra situazione al limite al 12 ’, quando su verticalizzazione di Arthur in area, Dybala si mette tra la palla e Altare che lo tampona con un’ancata: Chiffi fa ampi cenni di giocare, qualche dubbio resta, ma in questo caso l’intervento del Var non è previsto dal regolamento.

Gol annullato a Pellegrini: decisione che sembra giusta

Al 22’ gol annullato alla Juventus dal Var, per una deviazione con il braccio sinistro da Rabiot su tiro di Pellegrini: decisione che sembra giusta, anche se un’immagine ingrandita fa sorgere il dubbio che il tocco possa essere di spalla. Evidentemente il Var è certo che la deviazione sia di braccio. Al 23’ Deiola commette fallo in scivolata su Arthur che puntava l’area, due minui dopo trattiene Dybala sulla trequarti: potrebbe starci il giallo già sul primo intervento, sulla somma dovrebbe. Rischia Arthur al 35’ per una sbracciata su Joao Pedro che lo stava trattenendo: lo prende di striscio, ptrebbe starci il giallo se Chiffi lo vedesse, non l’intervento del Var per un rosso. Al 2’ st giustamente annullato per fuorigioco un gol di Chiellini.