Juve, Chiellini e Dybala all'unisono: "La reazione che serviva"

TORINO - Il successo in rimonta a Cagliari per 2-1 ha rimesso la Juventus in carreggiata dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, un successo che il capitano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno esaltato via social. L'attaccante argentino ha commentato così su Instagram la vittoria di sabato: "Molto importante tornare subito a vincere" al quale ha fatto eco, sempre via social, il difensore azzurro: "La reazione che serviva per un successo determinante, avanti così". Tra i protagonisti della vittoria Matthijs de Ligt (autore del gol del pareggio) che, oltre alla gioia della marcatura, si proietta già alla prossima sfida: "Felice del gol ma è più importante prendere i tre punti, ora tutta la nostra concentrazione deve andare sulla prossima partita".