Juve, inizia la preparazione per la partita contro il Bologna

TORINO - Dopo il lunedì di riposo è cominciata la preparazione della Juventus per la gara contro il Bologna, in programma all’Allianz Stadium sabato 16 aprile alle ore 18:30 e valida per la 33ª della Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono tornati in campo al Training Center, reduci dalla vittoria di sabato sera a Cagliari, e si sono focalizzati sulla tecnica con esercitazioni per la trasmissione della palla e gestione del possesso. Infine l'allenamento si è chiuso con una partitella finale. Assente Alex Sandro che ha usufruito di una giornata di permesso. Domani mattina ci sarà il prossimo allenamento.