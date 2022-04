Juve, si ferma Arthur: emergenza a centrocampo per Allegri

TORINO - "Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J-Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno". Con questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juventus rende noto l'infortunio subito dal centrocampista brasiliano ex brasiliano. Al netto delle indisponibilità di Manuel Locatelli e Weston McKennie, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri - in vista del match con il Bologna in programma all'Allianz Stadium sabato 16 aprile alle 18.30 - avrà a disposizione soltanto Zakaria e Rabiot, oltre al giovane Miretti.