Juve, i segreti del patto Agnelli-Allegri

Eliminato agli ottavi di Champions League, in lotta per il quarto posto che garantisca la qualificazione a quella dell’anno prossimo, ancora in corsa per la Coppa Italia: Massimiliano Allegri si trova nelle stesse condizioni di Andrea Pirlo un anno fa. Anzi, Pirlo aveva già un trofeo, la Supercoppa Italiana, che Allegri ha perso nella rocambolesca finale di Milano a gennaio. Eppure il Maestro, dodici mesi fa, tremava e sarebbe poi stato esonerato, mentre oggi Max parla con serenità e convinzione della prossima stagione, spalleggiato dalla società. Quante e quali sono le differenze in queste due situazioni apparentemente uguali? Agli occhi del club sono tante, ma la principale si chiama prospettiva.