Juve, prosegue la preparazione in vista della partita con il Bologna

TORINO - Continua la preparazione della Juventus alla Continassa per la partita contro il Bologna, in programma all’Allianz Stadium per le 18:30 di sabato 16 aprile. I bianconeri di Massimiliano Allegri si sono ritrovati nuovamente in mattinata sul campo del Training Center per un allenamento incentrato sulla fase di possesso palla, sulla costruzione sotto pressione e sulla finalizzazione su combinazioni di gioco. Domani, vigilia del match, ci sarà un altro allenamento fissato per il mattino e poi, alle 14:00, ci sarà conferenza stampa di Mister Allegri.