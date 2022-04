Plusvalenze, la Juve si difende: "I giocatori non sono freddi numeri"

ROMA - Prosegue l'udienza del processo sportivo sportivo sul caso plusvalenze e continua la difesa della Juve. Dopo aver dichirato "inadeguato" il modello per la stima delle plusvalenze messo a punto dai consulenti della Procura della Figc, il club bianconero è tornato ad insistere su un altro importante aspetto riguardante i giovani calciatori. Federico Cherubini, manager Juve responsabile dell'area di mercato è entrato nel merito della questione sullla valutazione dei giocatori che si trovano nella fase iniziale della carriera professionistica. I parametri sviluppati dalla procura, per la difesa juventina, non tengono conto del loro potenziale. Questo quanto emerge dal complesso degli interventi.

Plusvalenze, la difesa della Juve

L'esempio riportato dal club bianconero è quello di Diallo, 19enne cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e passato al Manchester United per 21 milioni di euro (ora in prestito ai Rangers) e un attaccante che alla stessa età venne ceduto dal Chievo alla Sampdoria per 2,8 milioni. Questa la difesa della Juve: "Il caso dimostra che non si può guardare solo al dato freddo dei numeri. Siamo i primi ad aver creato una seconda squadra, la Under 23. Questo comporta che i giovani, quando si avvicinano a quella soglia di età, debbono essere ceduti. Succede anche quando diventano maturi per andare altrove: pensiamo a Fagioli o a Ranocchia, cresciuti con noi, che ora militano fra i professionisti". Il professor Lorenzo Pozza, docente alla Bocconi, si è dedicato al modello messo a punto dalla procura federale: criteri arbitrari (5 in tutto), nessun algoritmo, comparazioni inadeguate. A suo giudizio rispetto a Transfermark esistono fonti (è stato citato il Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport con sede in Svizzera) che hanno sviluppato criteri più funzionali.