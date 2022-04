"Centrocampo Juve, Jorginho è una occasione"

MARSIGLIA - A pochi passi dal Velodrome, lo stadio del Marsiglia, c’è anche la sede della Sport Profile, una delle agenzie di procuratori più importante a livello internazionale. Il padrone di casa è l’agente francese Yvan Le Mée. Alle pareti dell’ufficio sono affissi come quadri le maglie di tanti illustri assistiti del passato e del presente. Dalla divisa juventina dell’ex bianconero Mario Lemina a quella della Francia di Gael Clichy, da quella di Romain Alessandrini ai tempi del LA Galaxy fino a quella del Real Madrid di Ferland Mendy, terzino sinistro dei blancos di Carlo Ancelotti, in passato vicino anche alla Juventus.

Buongiorno Le Mée. La Juventus cerca nuovamente un laterale mancino, ci può essere un ritorno di fiamma per Mendy?

«I bianconeri erano interessati ai tempi del Lione, poi il Real Madrid lo ha acquistato per 50 milioni e adesso non

intende privarsene. Ferland è titolare nella squadra top al mondo. Sento sempre dire che il Real è una formazione vecchia, intanto è in semifinale di Champions anche stavolta e Ancelotti è vicino a conquistare pure la Liga» (...)

(...) Su chi punteranno i bianconeri in mezzo al campo?

«Occhio a Jorginho, che può diventare una opportunità vista la situazione del Chelsea. Ma il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti… Non dimentichiamoci che i bianconeri hanno già degli ottimi centrocampisti, a partire da Locatelli e Rabiot, che è titolare nella Francia».

Si sarebbe aspettato l’addio di Dybala a parametro zero?

«Peccato per Paulo. È un grande talento, spesso decisivo, però negli ultimi due anni è stato sfortunato a livello di infortuni. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé sono sempre in campo, lui invece ha saltato diverse partite. Dybala lo vedo all’Inter o al Psg, con Messi, perché sono due club sempre molto attivi sui parametri zero».

Chi sarà il dopo Dybala alla Juventus?

«Mi aspetto più un talento che un super colpo dopo l’investimento per Vlahovic. Senza dimenticare che il prossimo anno tornerà anche Chiesa. Accanto a Dusan e Federico, che hanno qualità, fame e spirito Juve, vedrei bene Raspadori del Sassuolo. O Zaniolo: che tripletta in Conference League!» (...)

