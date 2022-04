Vlahovic salva la Juve al 95’: solo un pari contro il Bologna in 9

TORINO - Di buono c’è la reazione finale , quella che – con il Bologna ormai in 9 - ha portato la Juventus ad acciuffare quantomeno il pari. Pari che però non è esattamente il risultato sperato. Anzi. E peraltro, men che meno, conforta una prestazione che per un tempo e mezzo è stata piuttosto moscetta e rinunciataria da parte dei bianconeri padroni di casa al cospetto d’un Bologna al contrario da applausi (finché non ha perso la testa...) per organizzazione di gioco e comunque intraprendenza. Poi, per carità, molto si potrà discutere su certe decisioni arbitrali (in primis il rigore non concessa per fallo su Morata) ma ciò non toglie che sarà ancora più opportuno, in casa Juve, riflettere sul perché e il percome non si riesca a scendere in campo sin da subito con la giusta tensione. Ok la sfortuna di pali e traverse e il rigore negato, ma si può e deve fare di più. Soprattutto, lo si deve fare prima...

Le scelte

Allegri ovvia all’emergenza a centrocampo avanzando il raggio d’azione del Jolly Danilo – che dove lo metti sta, e fa la sua figura – e arretrando/accentrando un po’ quello di Cuadrado. Brasiliano (regista) e colombiano formano infatti la linea a 3 completata da Rabiot. Unico di ruolo. In attacco il tridente è composto da Dybala, Vlahovic e Morata. Da parte sua il Bologna risulta bello corto e compatto: linea a 5 di centrocampo e i soli Arnautovic e Orsolini in attacco, sempre pronti a sacrificarsi e rinculare.

Primo tempo

Dybala verticalizza già al terzo e la combinazione tra Cuadrado e Dybala porta quest’ultimo al tiro. Sbilenco, il tiro. Il Bologna non sta a guardare, si rende al contrario pericoloso innescato da un disimpegno sbagliato di Dybala: la palla finisce a Orsolini che però non approfitta della buona occasione. L’argentino - una volta smaltito il sospirone di sollievo - si prende il cazziatone di Danilo. Meglio Morata che in avanti, sul versante sinistro, sforna buoni cross all’indirizzo di Vlahovic: all’11’ incornata dell’ex viola termina alta di un soffio. Peccato solo che lo spagnolo ecceda nel lavoro al servizio dei compagni, in corsia, anziché andare anche a creare densità in area. Nel finale di primo tempo Juventus leggermente più aggressiva. Gli esterni salgono un po’ (anche De Sciglio prende coraggio e mentri) e Vlahovic-Morata sono più chiamati in causa. Proprio da una conclusione De Sciglio-Cuadrado giunge una buona conclusione di Danilo dalla distanza. Non è facile, tuttavia, varcare le linee rossoblù: se Skorupski è reduce da 11 partite senza subire reti, un motivo c’è. E peraltro i suoi compagni (Orsolini, ad esempio) sono tutt’altro che rinunciatari, potendo: devono infatti intervenire Danilo, prima, e Chiellini, poi, per sbrogliare situazioni complicate.

La ripresa

Nella ripresa subito Arnautovic pericoloso: lascia sul posto De Sciglio, si gira e conclude con la palla che va ad un soffio dal palo. Ma è ancor più clamorosa l’occasione bianconera poco dopo: Vlahovic crossa in mezzo Morata di testa, poi la palla va verso Rabiot che mette alto a porta vuota. In 4 minuti, più emozioni che nei primi 45. Al sesto la svolta, il solito Arnautovic castiga: sesto gol consecutivo incuneandosi dietro De Ligt e dribblando Szczesny. La Juve prova a reagire ma pare non esser cosa: al 10’ conclusione di De Sciglio, poi Danilo (servito da Cuadrado) è sfortunatissimo e di testa coglie il palo. E pure De Ligt va a un passo dall’1-1 ma Skorupski è nel posto giusto e respinge.

Assalto finale

A questo punto Allegri le prova tutte: cambi a volontà. Passando per un 4-2-3-1 si giunge ad un 4-4-2 classico con Morata e Vlahovic (appunto, per creare densità) cui però si aggiunge al 41’ alla disperata anche Kean. L'episodio che imprime una nuova sterzata all’incontro: Soumaoro abbatte Morata che si sta involando in area e poi sul vantaggio Cuadrado colpisce l’incrocio dei pali. Avesse segnato, nessun dubbio. Ma a questo punto scatta il checking dell’arbitro, al monitor della Var. Cartellino rosso a Soumaoro per il fallo e a Medel (dopo già un giallo per proteste). Ma inspiegabilmente Sacchi non assegna il penalty. Quando il ko sembrava servito, l’invenzione di Morata che in sforbiciata volante serve Vlahovic il quale insacca un gol importantissimo. Ma che non cancella le perplessità e la delusione per una prestazione così sottotono, sia pure sfortunata.