Juve-Bologna, Bonucci: "Peccato, tre punti ci avrebbero dato tanto"

TORINO - Non va oltre l'1-1 la Juve nel match casalingo contro il Bologna valido per il 33° turno di Serie A. Un pareggio strappato nel finale con la rete di Vlahovic contro la formazione di Mihajlovic ridotta in 9 uomini. Tanti i rimpianti, con Bonucci che al termine della partita analizza così: "Nel finale abbiamo cercto di spingere in avanti per cercare il gol del pari, poi dopo quello dovevamo avere più lucidità vista al loro inferiorittà numerica. Peccato perchè i tre punti ci avrebbero dato tanto". Decisivo l'espisodio dell'espulsione di Soumaro con il fallo al limite dell'area che il direttore di gara Sacchi ha valutato come calcio di punizione dopo la revisione al Var: "A noi dal campo sembrava dentro, il Var ha valutato fuori e non è sorto nesusn dubbio su chi dovesse tirare il rigore". Resta l'amaro in bocca a Bonucci, tornato in campo allo Stadium per sostituire l'infortunato De Ligt: "Quando giochi alla Juve la pressione ce l'hai sempre, dentro e fuori dal campo. In alcune situazioni ci serve il pubblico per fare di più ed è questo che chiediamo con lo stadio pieno al 100%. Oggi abbiamo cercato di portare a casa una vittoria. Peccato".