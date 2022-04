Juve-Bologna, De Ligt si ferma nella ripresa: le condizioni dell'olandese

TORINO - Sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri , che nella ripresa del match pareggiato allo Stadium contro il Bologna è stato costretto a sostituire Matthijs De Ligt . Il difensore olandese, sul risultato di 1-0 per gli emiliani, si è accasciato a terra per un problema fisico e ha lasciato il campo a Leonardo Bonucci al 59'. Il centrale della Juve, poco prima, era andato vicino al gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, costringendo Skorupski alla difficile parata.

Le condizioni dell'olandese

A fare poi luce nel post partita sulle condizioni del difensore olandese è stato lo stesso tecnico, spiegando in zona mista che si è trattato di un calo di energie dovuto a problemi di stomaco. Un problema che non sembra dunque grave in vista degli impegni con la Fiorentina in Coppa Italia (mercoledì 20 aprile) e con il Sassuolo in campionato (lunedì 25 aprile), anche se le condizioni di De Ligt verranno comunque monitorate nelle prossime ore.

Juventus-Bologna 1-1: tabellino e statistiche