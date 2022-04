Coppa Italia, Dybala vuole la finale per…l’ultima Joya

TORINO - Era l’8 agosto del 2015: prima partita di Paulo Dybala alla Juventus, primo gol, primo trofeo. L’argentino - allo Shanghai Stadium - mise in rete la palla del definitivo 2-0 contro la Lazio che valse ai bianconeri la vittoria della Supercoppa Italiana. Da allora l’attuale numero 10 bianconero ha avuto modo di festeggiare molte altre reti (113 in 286 partite) e molti altri trofei: 12 in tutto, tra cui 5 campionati, consecutivi, tra il 2015 e il 2020. Da quando è stato acquistato dalla Juventus - appunto nell’estate del 2015 a fronte del pagamento di 32 milioni di euro più 8 di bonus al Palermo - non gli è mai successo di restare all’asciutto di titoli, anzi ne ha vinti sempre almeno due. Vien da sé che vorrebbe evitare di vivere questa esperienza proprio ora che è giunto alle battute finali della sua avventura in bianconero. Quantomeno la Coppa Italia - visto che sono gradualmente sfumate la Supercoppa, la Champions League e il campionato - vorrebbe vincerla.