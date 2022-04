Rudiger rifiuta il Manchester United, la Juve resta un'opzione

MANCHESTER (Inghilterra) - Antonio Rudiger resta l'obiettivo principale per la difesa della Juve del prossimo anno. Il difensore del Chelsea, in scadenza di contratto a fine giugno, è sulla lista della dirigenza bianconera per iniziare a costruire il nuovo muro da mettere a disposizione di Max Allegri. Per l'ex Roma non ci sono solo le sirene di Torino, sono tanti i top club europei che lo inseguono: il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Barcellona. Al momento è lo United il club ad aver ricevuto il rifiuto dal giocatre, come riportato dal 'Manchester Evening News': l'offerta sarebbe sata respinta non per motivazioni legate alla cifra, quanto alla concreta possibilità che la squadra non riesca a qualificarsi alla prossima Champions League. Un messaggio dunque per la Juve: per prendere Rudiger bisognerà blindare il quarto posto.