Arrivabene: "Del Piero icona della Juve. Vlahovic? Grande giocatore"

TORINO - Il ritorno di un personaggio "ingombrante" come Alessandro Del Piero allo Stadium dopo dieci anni, in occasione della partita pareggiata dalla Juve con il Bologna sabato scorso, non ha creato alcun disturbo alla società bianconera, da cui l'ex capitano si è distaccato ormai da tempo. Lo sottolinea Maurizio Arrivabene , amministratore delegato bianconero, prima di Juventus-Fiorentina di Coppa Italia: "Assolutamente no - le parole del dirigente della Juve a Mediaset - Del Piero era a Torino con i ragazzi della sua Academy di Los Angeles, sono stati nostri ospiti alla partita, abbiamo ritenuto giusto e corretto dargli l'opportunità di salutare quello che è sempre stato il suo pubblico. Del Piero ha una storia nella Juventus , è un'icona della Juventus, era giusto che salutasse quello che era il suo pubblico. Niente di più e niente di meno".

Arrivabene elogia Vlahovic

Arrivabene ha parole d'elogio per Vlahovic, approdato in bianconero a gennaio: "È un grande, in grandissimo giocatore, già i gol che ha fatto in campionato parlano da soli. È ovvio che quando indossi la maglia della Juventus, le cose si fanno un po' più difficili, Ma in questi mesi ci ho parlato parecchio e vedo un giocatore molto determinato, ma soprattutto che non si arrende mai. Riguardo il modulo di gioco, io faccio un altro lavoro, non faccio l'allenatore. Però, se Dusan fosse scontento, con il carattere che ha, lo manifesterebbe chiaramente". L'amministratore delegato della Juve poi traccia un parziale bilancio di questa sua prima esperienza nel calcio: "In qualsiasi sport con audience molto alta, appena manchi l’obiettivo e non sei in linea con le aspettative dei tifosi, scoppia di tutto. L’importante è mantenere nervi saldi e determinazione, guardando avanti e facendo bene il proprio lavoro. Non vedo differenze da altri sport: il mantra è sempre vincere, ma non puoi vincere tutte le partite. A volte ci sono momenti difficili, ma siamo determinati, non facciamo passi indietro".