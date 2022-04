Juve, Pirlo jr 'punge' Allegri sui social: "L'anno scorso molto meglio"

TORINO - Dopo la 'stoccata' di Lapo Elkann , che ha poi esultato per il successo contro la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia , dai social arriva un'altra ' puntura ' per Massimiliano Allegri . Nonostante la qualificazione per la finale in cui sfiderà l'Inter, al tecnico della Juventus è arrivata una critica da parte di Nicolò Pirlo , figlio dell'ex regista e tecnico bianconero Andrea che l'anno scorso ha condotto la squadra a vincere il trofeo.

Cosa ha detto Pirlo jr

"Comunque la partita di andata ha influenzato quella del ritorno - ha scritto Pirlo jr su Twitter il giorno dopo il 2-0 rifilato ai viola di Italiano sul prato amico dello Stadium -. Forse ieri meritava di più la Fiorentina ma la Juve, considerata l’andata, meritava la finale!". E ancora: "Sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?". Un concetto specificato poi meglio in un secondo tweet: "Comunque non travisate le parole - ha specificato Nicolò -, io mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. La Juve di quest’anno è una grande squadra, rispetto per il mister e per i giocatori!".