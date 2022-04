Ecco tutta la Juverità

Nessuno tocchi ai tifosi della Juventus il sogno di rivedere Alessandro Del Piero nel club di cui è uno dei simboli immortali: perché sarebbe la più romantica chiusura del più romantico dei cerchi. La libertà di sognare. d’altronde, è garantita dal primo articolo della costituzione dei tifosi di tutto il mondo, che con la magia del calcio evadono dalle noie della realtà. Ma per rendere i sogni infrangibili è meglio sapere come stanno le cose e non dare scadenze troppo incombenti alla realizzazione dei propri desideri. Quindi: chi ha colto, attraverso i social e non solo, l’imminente ritorno di Del Piero alla Juventus in una qualche veste dirigenziale, è andato troppo veloce. Non c’è un progetto, non c’è un disegno, forse non ci sono ancora i presupposti. C’è un rapporto che si è scongelato con il calore dello Stadium che sabato pomeriggio ha riprovato un’emozione vissuta dieci anni fa (che straordinaria macchina del tempo è il calcio!), ci sono discorsi aperti e ipotesi socchiuse da chiacchierate fatte in piedi, quelle che si concludono con un «sentiamoci con calma, perché il discorso è interessante». Insomma, chi è andato troppo avanti con la fantasia non è detto che sia fuori strada, ma potrebbe avere un anticipo esagerato.