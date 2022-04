Juve, la Superlega inizia in estate negli Stati Uniti

TORINO - Superlega in campo e non soltanto nelle aule di tribunale. L’indiscrezione arriva dalla Spagna: quest’estate Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan avrebbero in programma una tournée negli Stati Uniti, dove starebbero organizzando sfide sia sulla costa occidentale sia su quella orientale. I primi tre club sono stati capifila della Superlega e gli unici che non hanno mai abbandonato il progetto. L’idea del tour statunitense sarebbe partito proprio da loro, con invito esteso anche ai rossoneri: dopo due estati fortemente condizionate dalla pandemia (nel 2020 il campionato e le coppe europee si conclusero addirittura tra luglio e agosto), c’è la volontà di tornare alla normalità. Ormai anche negli stadi la capienza è tornata al cento per cento e quindi i club stanno valutando la possibilità di ripartire con le tournée estive, nelle quali disputare amichevoli di lusso, che garantiscono introiti e visibilità del marchio. L’intenzione di Florentino Perez , insieme con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è di stringere ulteriormente l’alleanza della Superlega, che comprende anche il Barcellona, sebbene il tecnico blaugrana Xavi Hernandez sia un po’ riluttante a un tour del genere perché preferirebbe rimanere in Europa per la preparazione estiva. In particolare, Real Madrid e Barcellona avrebbero già raggiunto un accordo per disputare il Clasico in amichevole a fine luglio. Lo scenario dovrebbe essere il nuovo stadio Allegian di Las Vegas, la cui inaugurazione sarebbe dovuta avvenire nel 2020 proprio con la supersfida tra i blancos e i blaugrana (...)