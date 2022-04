Juve, Allegri: "Un passo avanti per il quarto posto"

REGGIO EMILIA - Grazie ai gol di Dybala e Kean, la Juventus ribalta l'iniziale rete siglata da Raspadori, batte il Sassuolo e porta a casa un successo fondamentale per la classifica. Ora il Napoli è ad una sola lunghezza. "Abbiamo vinto una gara importante per la lotta al quarto posto", ha esordito Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. Il tecnico dei bianconeri era molto nervoso nel concitato finale. "Mancavano 30 secondi e in quei momenti lì bisogna rincorrere, non restare sopra la linea della palla, perché questa è una vittoria importante e abbiamo fatto un bel passo in avanti per mantenere il quarto posto e siamo anche a un punto dal Napoli che nessuno ci sperava, neanche noi".