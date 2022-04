Ma bisogna essere squadra sempre

In tre minuti, Moise Kean è passato dal rischio di essere sostituito dopo appena 17 minuti dal suo ingresso - e un paio di furiosi urlacci di Allegri - alla gioia di essere l’uomo che regala i tre punti della quasi certa qualificazione Champions alla Juventus (che ora vede anche il terzo posto). Questo ribaltone è in qualche modo simbolico di una partita in cui è emerso il meglio e il peggio della squadra bianconera: l’incomprensibile mollezza nell’approccio e la sorprendente durezza nel resistere fino alla fine. È una vittoria fondamentale, concreta, spietata, che aiuta tantissimo nel finale di stagione, Coppa Italia compresa. Resta però negli occhi l’immagine di una Juventus più brutta e meno solida di quella che ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e l’idea che qualcosa vada corretto a livello di mentalità. L’immaturità con la quale la Juventus è entrata nella partita contro il Sassuolo è un segnale preoccupante. Al netto dell’eccellente prestazione degli uomini del sempre più convincente Dionisi, i bianconeri sono parsi deconcentrati, per nulla consapevoli del valore della sfida, distratti, agonisticamente spenti e si sono fatti palleggiare in faccia dal Sassuolo per quasi tutto il primo tempo.

Nella puntigliosa ricerca dei singoli colpevoli o degli inadeguati della rosa e nelle formazioni di Massimiliano Allegri, ci si dimentica spesso di valutare lo spirito collettivo, la compattezza, insomma l’essere o meno squadra. Ieri la Juventus non lo era: sfilacciata in campo e nella testa, ha scoperto le debolezze dei singoli, offuscandone le qualità. Se è vero che tante volte, in questa stagione, la Juventus è riuscita nell’impresa contraria, mostrandosi squadra solida e affidabile, non si può nascondere che in troppe occasioni ha dato l’impressione di ieri sera. Allegri sta finendo la stagione pensando alla Juventus che verrà, mentre la società studia il mercato. È giusto, perché l’organico difetta d’un giocatore di pensiero a centrocampo, di un terzino sinistro più convincente, di un centrale difensivo e di una mezzala con più inserimenti e gol nelle gambe.