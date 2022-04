Contro l’Inter sarà vera Juve: le condizioni dei giocatori

Nuova settimana, nuova conta. All'indomani del giorno di riposo concesso dopo il pesante successo di Reggio Emilia con il Sassuolo, la Juventus riprende oggi la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Venezia all'ora di pranzo. E, come ormai consuetudine, Max Allegri farà la tara degli indisponibili nel contesto di un'emergenza che – più o meno accentuata – alla Continassa dura ormai da un paio di mesi abbondanti. Nel mirino non c'è soltanto l'impegno di campionato con i lagunari, una sorta di definitivo lasciapassare per la prossima Champions, ma anche se non soprattutto quella finale di Coppa Italia con l'Inter che andrà in scena l'11 maggio, dopo la trasferta di Marassi di fronte al Genoa […] In questo contesto, almeno, Allegri può tirare un primo sospiro di sollievo, guardando alle condizioni di Danilo e di De Ligt. Che non possono essere considerati dei veri e propri recuperi per il Venezia, dato che con il Sassuolo c'erano, ma che al prossimo impegno dovrebbero arrivare in salute. [...]