Juve-Venezia, l'appello di Vlahovic ai tifosi: "Vi aspettiamo allo stadio"

Vlahovic chiama a raccolta i tifosi per Juve-Venezia

Domenica alle 12.30 la Vecchia Signora ospiterà il Venezia, in piena lotta retrocessione e fresco di cambio in panchina, con Paolo Zanetti che è stato esonerato dopo otto sconfitte consecutive. Dopo il ko contro l'Inter e il pari col Bologna, la Juve vuole tornare a vincere tra le mura amiche, pertanto Vlahovic, attraverso un videomessaggio postato sui social ufficiali della società, ha invitato i tifosi a riempire lo Stadium in occasione del lunch match contro i lagunari: "Ci vediamo domenica per Juve-Venezia. Vi aspettiamo in tanti. Fino alla fine forza Juventus!", questo l'appello del centravanti serbo.