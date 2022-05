Chiesa è tutto della Juve: gioia social. E Vlahovic commenta

TORINO - "To be continued...", la storia di Chiesa in bianconero continua. L'aritmetica qualificazione in Champions League della Juve ha fatto attivare il riscatto automatico dell'esterno di Allegri dalla Fiorentina, ora totalmente di proprietà di Agnelli. La clausola ha fatto click, è scattata, facendo gioire i tifosi juventini e lo stesso Chiesa che su Instagram festeggia con il più classico dei "To be continued" e due cuori, uno bianco e uno nero ovviamente.