Tardelli: “Dybala? Inter scelta giusta dopo stagioni non esaltanti alla Juve”

TORINO - L'eventuale passaggio di Paulo Dybala dalla Juventus all'Inter piace a Marco Tardelli, che considera la strada nerazzurra ottimale per l'attaccante argentino, che non rinnoverà il contratto con il club di Andrea Agnelli: "Dybala è un professionista serio, andare all'Inter potrebbe essere la scelta giusta - dice l'ex centrocampista della Juve e della nazionale all'Adnkronos - penso che quella nerazzurra potrebbe essere la squadra giusta per rilanciarsi dopo le ultime stagioni non esaltanti alla Juve. Il giocatore non si discute". Nel 1985 Tardelli passò all'Inter dopo dieci anni di Juve: "In quei due anni all'Inter non feci bene per diversi problemi - ricorda - auguro a Dybala, qualora si concretizzasse il passaggio alla corte di Inzaghi, di avere maggiore fortuna".