Oriana Sabatini e il futuro di Dybala: "Pronta a seguirlo ovunque, ma..."

Si avvicina la scadenza del contratto con la Juventus per Paulo Dybala ed è tempo di pensare al futuro. La Joya è al lavoro per torvare una nuova squadra per la prossima stagione e sono tante le voci sul suo conto. Sull'argomento è tornata a parlare la compagna, Oriana Sabatini, che aveva fatto capire le intenzioni di poter tornare in Argentina per vederlo giocare con le maglie di River Plate o Boca. Ora spuntano nuovi dettagli, con Oriana che ha rilasciato un'intervista al programma televisivo Teleshow: "Ho imparato negli ultimi anni che la mia vita è dove si trovano le persone che amo. Oggi il mio ragazzo, la mia famiglia e i miei amici non sono tutti nello stesso posto, ma grazie a Dio ho la possibilità di viaggiare molto grazie al mio lavoro. La mia casa deve essere dove si trovano queste persone, non un paese o un luogo fisico. Italia, Argentina, Inghilterra? Se Paulo cambia, io lo seguo". Una sola sembra essere la destinazione non gradita ad Oriana: "A volte mi dice 'Andiamo in Cina', o qualcosa del genere, e fa battute perché sa che non mi piace andare così lontano. Non so nemmeno se fa sul serio. Alla fine siamo giovani, non mi interessa: finché sarà contento della sua carriera, di quello che sta facendo, andrò dove vorrà andare".