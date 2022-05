Juve, Miretti ancora titolare: Allegri lo conferma

Una partita da titolare “tra i grandi”, come li chiamava soltanto fino a poche settimane fa. E, subito dopo, un'altra. Fabio Miretti scenderà in campo dal primo minuto anche questa sera a Marassi , contro il Genoa , dopo la gara da 33 passaggi riusciti su 33 tentati di fronte al Venezia di cinque giorni fa. Perché “ Ciko ”, com'è ribattezzato da sempre e come lo chiamano anche i “grandi” nello spogliatoio, in prima squadra non è certo un pesce fuor d'acqua. «In Italia c'è questa abitudine per cui i giovani un giorno sono dei fenomeni e quello dopo vengono buttati giù, ma non sono dei pesci che prima li tiri su e poi li rigetti in mare: c'è un percorso da seguire», la colorita metafora utilizzata ieri da Max Allegri in conferenza stampa. E il centrocampista classe 2003, in bianconero dall'età di 8 anni, il suo percorso lo sta macinando eccome. [...]

[...] Un percorso, appunto, che gli ha permesso di sommare mattoncino a mattoncino, fino a costruire la suggestiva scalinata che lo ha condotto fino all'Europa principale, in virtù di un esordio in prima squadra - nel mese di dicembre - arrivato proprio in Champions League contro il Malmoe. E poi le cinque convocazioni in campionato, l'esordio finalmente in Serie A di fine marzo con la Salernitana, lo spezzone con il Sassuolo e, ora, questa doppia ribalta da titolare. Un premio per il lavoro svolto in anni di trafila, da una parte. Un’opportunità per mettersi in mostra e instillare qualche seria riflessione nella testa di Allegri in vista della prossima annata, dall’altra.

