Dybala, la Coppa Italia per festeggiare e... farsi rimpiangere

GENOVA - Dopo le Roi, il Divin Codino. L'avventura di Paulo Dybala alla Juventus sarà anche ai titoli di coda, ma intanto l'argentino si è tolto una piccola soddisfazione. Nei mesi scorsi, quando ancora la sua storia d'amore con i bianconeri non era chiusa, ha eguagliato un monumento come Platini nella classifica marcatori juventina di tutti tempi. Ma prima di congedarsi, la Joya voleva raggiungere a tutti i costi anche un altro immenso numero dieci della Juventus e del calcio mondiale: quel Roby Baggio da sempre suo grande estimatore. Ieri Dybala c'è riuscito. Contro il Genoa ha fatto 115 con la Juventus. Non è bastato per vincere, ma sicuramente la bellezza del gol (tiro a giro di destro) è risultata perfetta per omaggiare Baggio. Gol magico e esultanza alla Roby, con le braccia aperte. Un po’ come aveva fatto nei mesi scorsi con Platini, sdraiandosi per terra come il francese nell’Intercontinentale.

L'ultima coppa Dybala a Marassi avrebbe potuto anche superare il Pallone d'Oro italiano, ma il palo gli ha negato la gioia della doppietta. Alla fine è arrivata una sconfitta (indolore), ma l'appuntamento importante per Paulo e la Juventus tutta è la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico di Roma. La Joya affronta l'Inter, squadra in pole position per il suo futuro, ma l'unico pensiero sarà quello di provare a chiudere nel migliore dei modi quella che l'argentino pensava fosse una storia d'amore infinita. Il mancato rinnovo di contratto ha raffreddato il romanticismo, ma adesso Paulo vuole lasciare con un gesto ripetuto tante volte nei suoi sette anni a Torino: ossia alzare un trofeo. Non sarà lo scudetto, ma mai come questa volta la Coppa Italia avrà un valore importante sotto tutti i punti di vista. Dall'inizio o a partita in corso, la Joya vuole a marchiare la finale di Roma. Per festeggiare, prima di tutto. E magari anche per farsi rimpiangere un po' pensando il futuro da quel popolo bianconero che lo ha sempre osannato.