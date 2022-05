Cremonese, Fagioli “sapeva” già della promozione in A. E Pirlo e Chiesa approvano…

CREMONA - La Cremonese torna in Serie A dopo 26 anni grazie al successo sul campo del Como (e al ko del Monza a Perugia) all'ultima giornata, tra i protagonisti della promozione il centrocampista Nicolò Fagioli. Il prodotto della Juventus, ceduto in prestito, ha pubblicato su Instagram lo screen di una chat della scorsa estate dove confermava il prestito alla squadra lombarda aggiungendo: "Ah e vi dico una cosa, li porto in Serie A". Nella didascalia sul social Fagioli ha scritto: "27/08/21 gruppo amici. Non li porto in serie A, ma è stato il gruppo a portare me. Ma sono DETTAGLI.!!!!! Sono stato di pArolA".