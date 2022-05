Bernardeschi, messaggio da brividi per Chiellini: "Sei la storia"

TORINO - Non è una vigilia come tutte le altre in casa Juve quella che precede il match allo Stadium contro la Lazio, penultima giornata di campionato e ultima di Giorgio Chiellini davanti al pubblico di casa. E al capitano bianconero (che lascerà la fascia in eredità a Bonucci) ha voluto dedicare un pensiero speciale il compagno di squadra e amico Federico Bernardeschi: "Ho avuto l'onore di conoscere l'uomo oltre l'atleta - ha scritto il centrocampista sui propri profili social in un messaggio idealmente indirizzato al difensore -, ho avuto il piacere di condividere con te e la tua famiglia momenti di vita, di passione, delusione, gioia, rabbia, amore. Sei stato un punto di riferimento per me, presente nei momenti di difficoltà e in quelli di felicità".