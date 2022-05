Juve-Lazio, i convocati di Allegri: assenti Arthur, Danilo e Zakaria

TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Tra gli assenti per i bianconeri ci sono Arthur, Danilo e Zakaria oltre ai soliti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Ovviamente presente Chiellini che disputerà la sua ultima partita allo Stadium con la Juventus. Prima chiamata invece per il classe 2002 Martin Palumbo, centrocampista in prestito dall’Udinese. Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati: