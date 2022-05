Chiellini: "Ibra il mio miglior nemico. Gravina? Lo ringrazio"

TORINO - "A Torino si sta benissimo, ma il mare di Livorno qui non si può avere e mi manca". Esordisce così Giorgio Chiellini rispondendo in diretta su Instagram alle domande degli studenti del 'Niccolini Palli', istituto statale di istruzione superiore della sua città.

Orgoglioso dell'Europeo L'ormai ex capitano della Juventus racconta poi le emozioni vissute durante l'ultima partita in bianconero giocata davanti al pubblico dello Stadium (pareggiata 2-2 con la Lazio): "Dal saluto dei tifosi alla famiglia in tribuna è stata una serata emozionante, forse la più emozionante della mia carriera alla fine di una storia che mi ha dato tante soddisfazioni. In campo, la vittoria dell'Europeo è stata qualcosa di unico. La Nazionale batte anche la Juve, con tutto l’amore e il rispetto che ho per la Juve, perché abbatte le barriere tra i tifosi di squadre diverse. Vedere tutta l'Italia festeggiare dopo il Covid, a 37 anni e dopo i problemi che ho avuto, mi ha dato tante emozioni”.

Ibrahimovic e la 'tentazione' estero Così il difensore risponde invece a chi sia stato l'attaccante più difficile da affrontare il discorso si sposta così su Ibrahimovic, altro 'vecchietto' del calcio italiano che ha appena festeggiato lo scudetto con il Milan: "Zlatan è il mio miglior nemico. Già a aTorino, appena arrivato, per farmi rispettare ho dovuto dimostrare di non aver paura. Con lui ho un buonissimo rapporto: in campo non ci siamo mai risparmiati, ma fuori nutriamo una grande stima. Sono contento che a 40 anni riesca ancora a dire la sua". Poi uno sguardo al futuro dopo l'ultima partita giocata in bianconero al Franchi contro la Fiorentina: "Era destino finire a Firenze e bello che finisse così, in una città importante per me. Ora mi piacerebbe un'esperienza all'estero - ammette Chiellini - ma dovrei spostare la famiglia con i bambini piccoli e devo valutare pro e contro".