Juve, è già tempo di Champions

TORINO - Prende forma la prossima Champions League: con gli ultimi verdetti dei campionati, e in attesa della finale di sabato tra Real Madrid e Liverpool, sono già 26 le squadre che vanno a comporre le quattro fasce. Per completare il quadro ne mancano ancora sei, che si qualificheranno attraverso i playoff. La Juventus, come è già successo l’anno scorso, finisce in seconda fascia perché la prima è ad appannaggio delle squadre scudettate dei sei principali campionati europei, oltre alle vincitrici di Champions ed Europa League. Così il Milan - fresco trionfatore della Serie A - è insieme con Real Madrid (Liga), Bayer Monaco (Bundesliga), Manchester City (Premier), Psg (Ligue 1) e Porto (Primeira Liga). Rientra in questo gruppo l’Eintracht Francoforte, che ha conquistato l’Europa League ai danni dei Rangers, mentre manca ancora all’appello la vincitrice della Champions: se s’impone il Liverpool, gli inglesi finiscono in prima fascia, se vince il Real Madrid, che in prima fascia c’è già grazie al successo nella Liga spagnola, il posto sarà preso dall’Ajax, vincitrice del campionato olandese, settima Federazione nel ranking per Paesi.