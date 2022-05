Juve, la tournée estiva: antipasto europeo negli Stati Uniti

Un antipasto di Champions già a luglio. Missione possibile nella tournée estiva che la Juventus sta programmando negli Stati Uniti. In via di definizione le amichevoli di lusso contro Barcellona e, probabilmente, Real Madrid, per la gioia dei presidenti dei tre club che vedono così concretizzarsi le prove generali del progetto Superlega. La stagione 2022-23 per la Juventus scatterà ai primi di luglio: nella settimana del 4 è fissato il raduno alla Continassa e l’inizio del ritiro con la preparazione estiva che proseguirà, appunto, negli Stati Uniti. Los Angeles e Dallas dovrebbero essere le città candidate a ospitare i due test precampionato. Poi il rientro in Italia, dove saranno organizzate almeno un paio di amichevoli. Da sciogliere anche il nodo Villar Perosa: per due anni la partitella in famiglia nel feudo degli Agnelli è stato annullato a causa della pandemia. L’ultima Juventus a salirci è stata quella di Sarri, nel 2019: chissà che la situazione non consenta il ripristino della tradizione.