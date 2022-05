Juve, Chiesa: "Non vedo l'ora di giocare insieme a Vlahovic"

MONACO - "Non vedo l'ora di giocare con lui, ma ora siamo qui per tifare la Ferrari". Sono le parole di Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport insieme a Dusan Vlahovic, con i due che sono stati invitati come ospiti speciali nei box di Alfa Romeo e Ferrari prima della partenza del GP di Monaco. I due calciatori della Juventus sono molto amici ma non hanno ancora mai giocato insieme con la maglia bianconera per via dell'infortunio di Chiesa. Sempre l'esterno ha poi evitato la domanda sulla possibile maglia numero 10 per la prossima stagione: "Se penso alla 10? No, no. Solo alla Ferrari". Infine Vlahovic chiude aggiungendo: "Io ho già detto tutto su di lui, prima. Basta, sarò troppo ripetitivo".