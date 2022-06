Rabiot: "Ho un contratto con la Juve e non voglio andare via"

Fresco di gol con la Francia contro la Croazia, autore del momentaneo 1-0 prima del pari di Kramaric, Rabiot sta disputando con la sua nazionale le partite di Nations League (Austria e di nuovo Crozia i prossimi impegni). E proprio dal ritiro francese il giocatore della Juve ha parlato di mercato e di futuro, smentendo voci che lo vorrebbero lontano da Torino: "Personalmente, non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare queste cose in questo momento, le lascio al mio agente. Sono sotto contratto con la Juventus e non c'è nessun segnale che possa far pensare a un mio addio. Alla Juve ho avuto alti e bassi, è stato complicato anche a livello collettivo, ma ho la fiducia del mio allenatore", ha spiegato e chiarito.