Toni tifa Morata: "Juve, Alvaro vale uno sforzo"

Buongiorno Luca Toni. La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic. Lei che è stato un grande bomber che tipo di attaccante vedrebbe meglio per questo ruolo? «Punterei su due diverse tipologie di punte: o un giovane di prospettiva che possa crescere alle spalle di Vlahovic. O un giocatore esperto che accetti di partire come alternativa del serbo. Quest’ultimo deve essere un attaccante consapevole del proprio ruolo...».

In che senso?

«Non deve mettere troppa pressione a Vlahovic, ma un po’ di pepe sì: perché quello fa sempre bene... Ma soprattutto deve accettare di partire come vice. Non è una scelta semplice, anche per questo sono convinto che l’opzione migliore sia quella di andare sul sicuro e riportare a “casa” Alvaro Morata».

La Juventus, dopo aver investito 20 milioni per il prestito biennale, non ha esercitato l’opzione di riscatto per 35 milioni, ma ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta al ribasso: 15-20 milioni più bonus...

«Morata vale un piccolo sforzo. Innanzitutto perché parliamo di un attaccante di livello internazionale: è un giocatore che ho sempre apprezzato fin dai tempi del Real Madrid e dalla sua prima esperienza in bianconero. Poi Alvaro è abituato ai grandi palcoscenici, ha un gran feeling con la Juventus e soprattutto conosce bene Vlahovic. Aver già giocato insieme mezza stagione non è un dettaglio da poco, anzi... Anche perché negli ultimi mesi lo spagnolo ha dimostrato di sapersi integrare bene con il serbo».

C’è dell’altro?

«Sì, Morata è duttile. Può agire da attaccante esterno, in un tridente con Vlahovic e un’ala, ma anche da seconda punta. E in assenza di Vlahovic, visto che il serbo ogni tanto dovrà anche riposare, Alvaro può muoversi anche da nove. Per tutti questi motivi sono convinto che, al netto delle valutazioni economiche, l’ex Real Madrid rappresenti l’opzione ideale dal punto di vista tecnico» (...)

