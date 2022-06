Juve, campagna abbonamenti 2022-23: le fasi e tempistiche

TORINO - La Juventus è già proiettata verso la stagione 2022-23 e ha comunicato ufficialmente il lancio della prossima campagna abbonamenti spiegando quando e come. La data da segnare è il 13 giugno alle ore 14:00 : "Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto" scrive il club bianconero.

Le modalità

I primi a poter sottoscrivere l’abbonamento 22/23 saranno gli ex abbonati 19/20 che potranno accedere alla fase rinnovo confermando l’acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 2019-20. Avranno tempo fino al 27 giugno alle 18:00. Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio. Tutti gli abbonati 19/20 hanno ricevuto il “voucher Covid-19” direttamente sul proprio profilo My Ticket Shop.

L'abbonamento 2022-23: i dettagli

L’abbonamento all’Allianz Stadium garantisce la possibilità di assistere a tutte le 19 partite casalinghe di Serie A 2022/23 e di accedere alle attività di intrattenimento, che sono tantissime, sia per i più piccoli che per gli adulti, per vivere una giornata di festa che inizi prima del kick-off e finisca anche dopo il 90’ minuto.

Cambio nominativo

E se non si potrà assistere a una di queste partite, si potrà comodamente cedere il posto effettuando il cambio nome o rimettendolo in vendita, accumulando così un credito spendibile durante l’anno per altri match casalinghi di Champions o Coppa Italia.

Champions League

Si potrà accedere alla prima fase di vendita riservata per le gare casalinghe di Uefa Champions League, anche con possibilità di cambio nome, Coppa Italia e non solo. In caso di finale di Coppa Italia, sarà garantita una fase di vendita dedicata. Inoltre durante l’anno l’abbonato sarà informato di vendite riservate anche per alcune importanti partite della Prima squadra Femminile e dell’Under 23. Infine Acquistando l’abbonamento 22/23 sarà possibile avere il diritto di accesso alla vendita riservata per l’abbonamento 23/24.