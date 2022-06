La Juve al fianco di Save the Children. Agnelli: “Siamo orgogliosi”

TORINO - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presenziato all'inaugurazione del nuovo Hub educativo 0-18 di Save the Children, ampliato e riqualificato grazie al sostegno del club bianconero. Agnelli ha dichiarato con fierezza: "Sento emozioni positive, qui c'è un contesto di stimoli che arriva da culture diverse. Viviamo in un mondo globale, questo è uno dei migliori esempi. Siamo orgogliosi di quest'attività. I nostri allenatori devono essere educatori perché svolgono un ruolo fondamentale nella crescita - aggiunge - In questo luogo, guardando fuori dalla finestra, si vedono i pennoni del nostro stadio: è come fosse una stella polare, quanto più si sogna e quanto più si riesce a realizzare. Rappresentano il sogno di dove si vuole arrivare, sognare non basta, bisogna applicarsi e avere dedizione e sacrificio".