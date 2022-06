Juve, Chiesa: “Pronto per inizio settembre. La 10? A chi non fa piacere…”

TORINO - Federico Chiesa scalpita ma non vuole affrettare i tempi del rientro dopo l'infortunio al ginocchio subito nella partita contro la Roma lo scorso 9 gennaio, che ha costretto l'esterno della Juventus a sottoporsi a un intervento chirurgico.

La tabella di marcia "Penso di essere pronto a inizio settembre - ha detto Chiesa a margine dell'evento di inaugurazione (in collaborazione con Save The Children) di 'Punto Luce', hub educativo destinato ai giovani da zero a diciotto anni -, poi vediamo se riusciamo a fare qualcosina prima. Però per essere sicuri e non avere ricadute direi settembre. Stiamo facendo un grandissimo lavoro, al campo sono contornato da grandissimi professionisti - ha aggiunto -. Lo staff medico della Juve è fantastico, mi ha aiutato in tutto e per tutto. Siamo in una fase dove ho iniziato a correre, ho iniziato a fare i primi cambi di direzione". Poi il suo commento sull'iniziativa del club bianconero: "Da piccolo ho avuto la fortuna di inseguire e raggiungere sogni. È bello essere qui perché è qui che iniziano i sogni. Mi soffermo sul fatto dello sport: si pensa tanto alla scuola, ma lo sport è fondamentale.È educazione, formazione e disciplina - ha aggiunto l'esterno juventino -, non c'è cosa migliore dello sport per insegnare i veri valori della vita".

La Juve, il 10 e Vlahovic Chiesa fa poi le carte alla stagione che verrà: "Il prossimo campionato sarà ancora più difficile, il Milan ha vinto quest'anno, l'Inter ha vinto la Coppa Italia, vincere aiuta a vincere. Noi dobbiamo tornare alla mentalità Juventus e avere più cattiveria. L'obiettivo della prossima stagione? Arrivare a marzo ed essere competitivi in tutte le competizioni". Qualche indizio poi sul numero di maglia che indosserà nella Juve, dove Dybala (destinato all'Inter) ha lasciato libera la numero 10: "Quella maglia con il 10 fa piacere a chiunque, alla Juve sarebbe incredibile. A luglio saprete il numero". Ad aspettarlo c'è Vlahovic, arrivato a gennaio quando Chiesa è finito ai box per l'infortunio: "Con lui mi trovo benissimo in campo ed è un amico fuori, non vedo l'ora di giocare con lui e dargli palloni per segnare".