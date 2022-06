Luis Enrique elogia Morata: "Nessun attaccante difende come lui"

MALAGA (Spagna) - Domani sera, alla Rosaleda di Malaga, la Spagna ospita la Repubblica Ceca nel 4° turno della fase a gironi di Nations League. In conferenza stampa il ct Luis Enrique ha parlato prima di tutto delle favorite per il Mondiale: "Vedo l'Argentina molto al di sopra delle altre. L'Argentina e anche il Brasile, perché sennò poi i media brasiliani diranno che ho visto l'Argentina meglio del Brasile. Quindi Argentina e Brasile". L'allenatore ha poi proseguito: "Non si tratta di quello che penso o che lascio intuire, ma di prospettiva. Nessuno ne parla del resto dei gironi. Il tema è generare dubbi sulla nazionale. Guardate la Francia. Noi non siamo diversi. Siamo una buona squadra che combatterà in ogni partita? Lo state già vedendo". In chiusura, Luis Enrique non ha risparmiato grandi elogi per Alvaro Morata: "Non ho intenzione di fare paragoni, ma a livello difensivo, il contributo di Álvaro è migliore di qualsiasi altro attaccante in tutta Europa. Ha capacità fisiche di altissimo livello. Vogliamo che chi gioca sappia di dover fare sia la fase offensiva che quella difensiva".