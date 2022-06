Dybala con Ronaldinho e Vinicius Junior: che tris d'assi a Miami!

MIAMI (Stati Uniti) - Reunion Brasile-Argentina all'insegna dei sorrisi quella andata in scena a Miami. Protagonista è Paulo Dybala che non solo si gode le vacanze in Florida ma lo fa insieme a due fuoriclasse del calcio mondiale: Vinicius Junior e l'intramontabile Ronaldinho. "Bei momenti con questi due fenomeni", ha scritto la 'Joya' sul proprio profilo Instagram, in compagnia dell'esterno mancino neo campione d'Europa con il Real Madrid e con l'ex asso del Barcellona e del Paris Saint-Germain, Pallone d'Oro 2005: un'immagine ad alto contenuto di... calcio-champagne.