Juve, attesa per Di Maria mentre l'idea Zaniolo avanza

TORINO - Contatti, incontri, sondaggi. La Juventus , entro la fine di questa settimana, punta ad affondare per un esterno offensivo. Il preferito resta Angel Di Maria , da settimane al centro delle trattative, ma dall’Argentina ieri sera filtravano segnali contrastanti. Però tutto può cambiare anche in fretta, nel mercato. Nelle prossime ore il quadro sarà chiaro. Alla Continassa s’aspettano la risposta ufficiale del compagno di Nazionale di Lionel Messi, a fine contratto con il Psg dopo sette anni di trionfi. Il tempo del “dentro o fuori” è arrivato. Tanto che tra sabato e domenica l’ex Real Madrid è atteso a Parigi. Quella sotto la Tour Eiffel sarà soltanto la prima tappa, un blitz per chiudere con il passato. Poi Di Maria raggiungerà quella che, con tutta probabilità, sarà la sua nuova città: Torino o Barcellona, con il ritorno a Lisbona (Benfica) in ribasso (..)

In preallarme

Dovesse saltare Di Maria, la Juventus potrebbe puntare sulla doppietta. Prima Filip Kostic, che sulla carta potrebbe essere il più veloce da chiudere. I contatti con il 29enne serbo e l’Eintracht Francoforte vanno avanti da un po’. Il contratto a scadenza nel 2023 del connazionale di Dusan Vlahovic agevola l’operazione, seppur i tedeschi non sembrino troppo disposti a scendere sotto i 20 milioni. Le mediazioni sono in corso per trovare un compromesso a 15 milioni, magari con l’inserimento dei soliti bonus. Kostic è un jolly mancino e gioca prevalentemente a sinistra. Per Massimiliano Allegri, oltre che un’ala da 4-3-3, il serbo potrebbe diventare anche un’alternativa ad Alex Sandro per il 3-5-2.

Summit Zaniolo

Ma il vero sostituto di Dybala e - eventualmente di Di Maria, in caso di naufragio dell’affare - potrebbe essere Nicolò Zaniolo, mai sparito del tutto dai radar bianconeri. Ieri l’entourage del 22enne tuttocampista giallorosso è stato avvistato assieme ai dirigenti della Roma. La situazione non è cambiata: il rinnovo è molto più che complicato, l’opzione più probabile resta il divorzio estivo. La Juventus è alla finestra, in prima fila assieme al Milan (...)

