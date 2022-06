Juve, prende quota lo scambio Arthur-Zaniolo: i dettagli

TORINO - Il puzzle per Nicolò Zaniolo è ancora tutto da costruire, ma intanto qualche tessera è stata individuata. La Juventus insiste per Angel Di Maria (di cui parliamo nella pagina a fianco), ma sotto traccia continua a portare avanti anche i discorsi per il tuttocampista giallorosso. In settimana la Roma ha incontrato l’entourage dell’azzurro e il summit si è chiuso con una sensazione chiara: rinnovo complicato (contratto in scadenza nel 2024) e cessione estiva molto più probabile. Si prospetta una sfida Juventus-Milan a suon di soldi e contropartite. Già, perché dalle parti di Trigoria, dove l’attivissimo gm Tiago Pinto ha già garantito a José Mourinho il pretoriano Nemanja Matic, hanno capito che nessun club - e sicuramente non Juventus e Milan - saranno in grado di versare 50 milioni in contanti per Zaniolo. Per tutti questi motivi tanto alla Continassa quanto a Milanello si ragiona su almeno una contropartita per cercare di ingolosire la Roma. Così, in “casa Juve”, dopo mesi di valutazioni attorno a Weston McKennie, centrocampista texano come i Friedkin, da qualche giorno le attenzioni sono state spostate su Arthur. Un po’ perché l’interesse dell’Arsenal sembra più freddo rispetto all’inverno, quando i Gunners tentarono l’affondo per il brasiliano. Ma soprattutto perché, stando a quanto filtra da fonti portoghesi, l’ex Barcellona è apprezzato dallo Special One, il quale al pratico Matic vorrebbe abbinare un buon palleggiatore.