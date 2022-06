Juve, campagna abbonamenti: si chiude la prima fase dei rinnovi

TORINO - Si chiude alle 18 la prima fase della campagna abbonamenti della Juventus, quella dedicata ai rinnovi. Dalle 14 di lunedì 4 luglio fino alla mezzanotte del giorno dopo è invece possibile il cambio di posto. Al termine, se ci saranno ancora posti liberi per nuovi abbonati, saranno messi in vendita riservata prima ai J1897 e poi ai Black&White Member. L’abbonamento dà diritto ad assistere alle 19 partite casalinghe e ad avere la prelazione sui biglietti di Champions, Coppa Italia ed eventualmente per la finale, come per alcune partite delle Women e dell’Under 23. Nel 2019-20 gli abbonamenti venduti erano stati 27.700 per un ricavo di 33,5 milioni. Quest’anno l’aumento medio del prezzo è del 6,3%: le curve costano 650 (2° anello) e 675 (1° anello) euro. I posti più cari dell’Allianz Stadium sono i seggiolini confort del 1° anello della Tribuna ovest : 2700 euro a prezzo pieno.