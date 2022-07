Morata può tornare alla Juventus? Una speranza c'è, ma è davvero piccola

LONDRA - Lasciate stare i post strappalacrime, il mercato è roba da duri. E se il saluto di Alvaro Morata alla Juventus sembrava nascondere un arrivederci fra le righe, quello della Juventus ad Alvaro Morata è un addio. Allo stato attuale delle cose il club bianconero non ha intenzione di riprendere il centravanti spagnolo e sta cercando il suo sostituto. E le maglie juventine dei figli? Le storie sui social? L'affetto dei tifosi? Niente da fare, Morata torna all'Atletico Madrid, anche perché le condizioni alle quali la Juventus l'avrebbe tenuto non piacevano al club spagnolo.

L'ATLETICO - E ora? Ora ci sarà da divertirsi a vedere la faccia di Diego Simeone quando se lo vede arrivare in ritiro. Il tecnico dell'Atletico non è esattamente un fan di Morata e sperava che quest'estate si accasasse definitivamente alla Juventus. Ora spera che trovi una squadra per non doverlo aggregare alla squadra. Ma non è facilissimo trovare una squadra che paghi il suo ingaggio. Così c'è chi spera che fra un mese e mezzo, all'arrivo delle prime partite ufficiali, Simeone alzerà la pressione sui dirigenti e un'offerta della Juventus molto più bassa dei 35 milioni di euro, a cui era stato fissato il riscatto, potrebbe essere accettata dall'Atletico.