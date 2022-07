Abbonamenti Juve, via ai cambi: come funziona

Completata la prima fase della campagna abbonamenti della Juventus, che da quest’anno si possono sottoscrivere soltanto on line, lunedì e martedì sarà possibile, nell’ambito dei rinnovi, anche cambiare il proprio posto e scegliere tra quelli, ovviamente, rimasti disponibili. Al termine il club bianconero valuterà, in base alle tessere ancora libere, se iniziare con la vendita libera, riservata prima ai J1897 e poi ai Black&White Member. L’abbonamento dà diritto a vedere le 19 partite casalinghe in campionato e alla prelazione sulle partite di Champions League e di Coppa Italia (ed eventualmente anche sul biglietto della finale), oltre alle vendite riservate per le partite più importanti dell’Under 23 e delle Woman.