Hasa, il talentino della Juve in finale con l'Italia ai Giochi del Mediterraneo

TORINO - L' Italia U18 , grazie alla vittoria per 2-1 contro il Marocco , ha ottenuto il pass per la finale dei Giochi del Mediterraneo , che vedrà alle 21.45 di stasera gli azzurri affrontare i coetanei della Francia : un successo che in casa Italia manca dal 1997, quando due doppiette degli all'epoca 21enni Francesco Totti e Nicola Ventola spianarono la strada al 5-1 contro la Turchia (l'altro gol fu di di Raffaele Longo ). La nazionale di Daniele Franceschini potrà contare sulla fantasia e l'estro del suo numero 10, quel Luis Hasa che ha impressionato negli ultimi anni gli addetti ai lavori con la maglia della Juve Primavera , e sull'altro bianconero Lorenzo Delvalle , solido centrale difensivo 18enne.

Luis Hasa, prima di passare alla Juve all'età di otto anni, giocava nella squadra del San Domenico Savio. Si trasferisce da giovanissimo nella scuola calcio bianconera. Cresce quindi nel settore giovanile nella Juventus, affermandosi nell'under 16 di Bonatti. Proprio quest'ultimo da quando è diventato allenatore della Primavera bianconera lo ha voluto con sé nell'under 19. Una fiducia ripagata da grandi prestazioni, convincendo la 'scuderia' di Francesco Totti a investire su di lui (nel 2021 il giovane classe 2004 ha però abbandonato la CT10 per passare con Federico Pastorello): Hasa può giocare sia centrocampista di fascia ma è in grado di disimpegnarsi anche come trequartista. Bravo tecnicamente, è dotato di un buon dribbling e di un gran tiro dalla lunga distanza: quest'anno per lui 29 presenze, 3 gol e 7 assist in Primavera 1.