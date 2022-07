TORINO - Denis Zakaria è uno dei bianconeri presenti al pre raduno della Juventus alla Continassa. Per il ritorno agli allenamenti allo Juventus Training Center, il centrocampista svizzero ha pubblicato un post sui social scrivendo "Back at the office", ovvero "Ritorno in ufficio". La foto sui social ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri, tra like e commenti. Zakaria rientra dopo i problemi alla coscia per cui ha saltato le ultime due partite di campionato della scorsa stagione.